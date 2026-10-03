Khởi tố 3 đối tượng của Phòng khám Đa khoa Thái Hà

Liên quan đến hàng loạt sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Thái Hà, có địa chỉ số 11 Thái Hà, phường Đống Đa, TP Hà Nội, ngày 3/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”.

Đồng thời, ra quyết định khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam về các tội danh trên.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội làm việc với các đối tượng liên quan.

Trước đó, qua công tác đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực y tế, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện Phòng khám đa khoa Thái Hà có dấu hiệu vi phạm quy định về khám chữa bệnh thu lợi bất chính, để ngoài sổ sách nhiều tỷ đồng.

Phòng khám Đa khoa Thái Hà.

Từ dấu hiệu nghi vấn trên, khoảng tháng 9/2026, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế, Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của Phòng khám Đa khoa Thái Hà.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tại Phòng khám Đa khoa Thái Hà, các đối tượng có hành vi chỉ định thực hiện các dịch vụ không cần thiết, không có trong danh mục kỹ thuật, không có tác dụng chữa bệnh (cắt bao quy đầu, điều trị bằng tia hồng ngoại, điều trị bằng sóng ngắn...); tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng thêm tình trạng bệnh nhằm “moi thêm tiền” của khách hàng.

Các đối tượng tự tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi không được cơ quan quản lý cấp phép, nguồn gốc nguyên liệu, khu vực sản xuất và đóng gói thuốc đông y không đảm bảo, chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng.

Ngoài ra, các đối tượng tự tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi không được cơ quan quản lý cấp phép, nguồn gốc nguyên liệu, khu vực sản xuất và đóng gói thuốc đông y không đảm bảo, chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng nhưng quảng cáo sản phẩm đủ điều kiện, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại. Đối tượng cầm đầu chỉ đạo các nhân viên mở tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản của bệnh nhân nhằm trốn thuế, để ngoài sổ sách nhiều tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội để điều tra, làm rõ. Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” (Điều 221 BLHS) và “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam” (Điều 348 BLHS), đồng thời ra quyết định khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam về các tội danh trên.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh uy tín. Các cơ sở y tế chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh. Đồng thời, đề nghị người dân đã sử dụng dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Thái Hà thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố để trình báo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp (Địa chỉ: số 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội).