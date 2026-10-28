Khởi tố 3 cán bộ liên quan vụ tham ô hơn 18 tỷ đồng tại Lạng Sơn

Ngày 27/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia, với số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 18 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt các bị can liên quan vụ án tham ô tài sản tại Lạng Sơn. Ảnh: CACC

Ba bị can gồm: Hoàng Kim Vy (SN 1979), Trưởng Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia; Hoàng Thị Lý (SN 1979) và Đào Thanh Hải (SN 1982), cùng là kế toán phụ trách tại đơn vị. Cả ba đều trú tại xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị can bị xác định đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính tại đơn vị.

Lợi dụng những thiếu sót này, Nông Thanh Tú (SN 1989, trú tại thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia) đã thực hiện hành vi chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng trong thời gian dài mà không bị phát hiện, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó, ngày 11/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nông Thanh Tú về tội “Tham ô tài sản”.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, kiểm soát tài chính tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án, đồng thời khởi tố Hoàng Kim Vy, Hoàng Thị Lý và Đào Thanh Hải về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn, ngày 26/10, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can nhằm phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đồng thời triển khai các biện pháp kê biên, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt để xử lý theo quy định pháp luật.