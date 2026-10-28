Khởi tố 3 cán bộ Chi nhánh phát triển quỹ đất

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 người cùng trú tại xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn để điều tra hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Hoàng Kim Vy (SN 1979, Trưởng chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia), Hoàng Thị Lý (SN 1979) và Đào Thanh Hải (SN 1982), cùng là Kế toán phụ trách Chi nhánh.

Trước đó, vào tháng 1/2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia (xã Bình Gia, Lạng Sơn).

Công an khởi tố các đối tượng liên quan. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, công an xác định, các bị can Vy, Lý và Hải đã thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao để bị can Nông Thanh Tú (SN 1989, trú tại thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong quản lý tài chính của Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền trên 18 tỷ đồng trong thời gian dài mà không kịp thời phát hiện gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Với hành vi này, đầu tháng 8/2026, Nông Thanh Tú đã bị khởi tố về hành vi Tham ô tài sản.

Vụ án tiếp tục được Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra mở rộng, tiến hành kê biên, thu hồi triệt để tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.