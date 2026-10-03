Khởi tố 3 bị can liên quan sai phạm tại Phòng khám đa khoa Thái Hà

Chỉ định dịch vụ không cần thiết, điều chỉnh kết quả xét nghiệm

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế, Sở Y tế Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa Thái Hà, địa chỉ số 11 Thái Hà, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc tại cơ sở này.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, quá trình kiểm tra xác định, tại Phòng khám đa khoa Thái Hà có việc chỉ định một số dịch vụ không cần thiết, trong đó có những dịch vụ không nằm trong danh mục kỹ thuật được phép thực hiện.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng tình trạng bệnh. Những hành vi này có thể tác động trực tiếp đến quá trình chẩn đoán, chỉ định dịch vụ và chi phí mà người bệnh phải chi trả.

Ngoài các sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh, cơ sở này còn bị phát hiện có hoạt động tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi chưa được cấp phép. Trong khi đó, việc quảng cáo các sản phẩm được xác định có nội dung không phù hợp với thực tế.

Dùng tài khoản cá nhân nhận tiền của bệnh nhân

Phòng khám đa khoa Thái Hà có nhiều vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh và kinh doanh thuốc. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Một nội dung đáng chú ý khác là phương thức quản lý, thu tiền tại phòng khám.

Theo cơ quan Công an, đối tượng cầm đầu đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền của bệnh nhân. Việc này nhằm để ngoài sổ sách số tiền được xác định lên tới nhiều tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”.

Cùng với việc khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với các bị can để phục vụ công tác điều tra.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng khi lựa chọn các cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt cần tìm hiểu về điều kiện hoạt động, phạm vi chuyên môn và các dịch vụ được phép cung cấp của cơ sở y tế.

Cơ quan công an cũng đề nghị những người đã sử dụng dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Thái Hà và có thông tin liên quan đến vụ việc chủ động liên hệ Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội tại số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân để trình báo, cung cấp thông tin, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.