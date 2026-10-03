Khởi tố 3 bị can liên quan Phòng khám đa khoa Thái Hà

Cơ quan An ninh điều tra làm việc với đối tượng.

Trước đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội phối hợp Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế - Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất hoạt động của Phòng khám đa khoa Thái Hà.

Theo Công an TP Hà Nội, phòng khám có hành vi chỉ định thực hiện các dịch vụ không cần thiết, không có trong danh mục kỹ thuật hoặc không có tác dụng chữa bệnh; tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng tình trạng bệnh.

Cơ quan chức năng cũng xác định phòng khám tự tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép. Nguồn gốc nguyên liệu, khu vực sản xuất, đóng gói thuốc không bảo đảm; chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng nhưng được quảng cáo là sản phẩm đủ điều kiện, sản xuất bằng công nghệ hiện đại.

Cơ quan An ninh điều tra làm việc với các đối tượng.

Theo cơ quan công an, người cầm đầu còn chỉ đạo nhân viên mở tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản của bệnh nhân, nhằm trốn thuế và để ngoài sổ sách số tiền nhiều tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”. Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra về các tội danh trên.

Trụ sở phòng khám nơi xảy ra sai phạm.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân thận trọng khi lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh; các cơ sở y tế chấp hành nghiêm quy định pháp luật về khám, chữa bệnh.

Người dân đã sử dụng dịch vụ tại Phòng khám đa khoa Thái Hà được đề nghị liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội để trình báo, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp. Địa chỉ tiếp nhận: số 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội.