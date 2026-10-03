Khởi tố 3 bị can liên quan đến sai phạm tại Phòng khám đa khoa Thái Hà

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hà Nội, vừa qua, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Tp.Hà Nội phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của Phòng khám đa khoa Thái Hà (địa chỉ: số 11 Thái Hà, phường Đống Đa, Tp.Hà Nội).

Trụ sở phòng khám nơi xảy ra sai phạm. Ảnh: Công an Tp.Hà Nội.

Theo đó, đoàn kiểm tra phát hiện các đối tượng có hành vi: chỉ định thực hiện các dịch vụ không cần thiết, không có trong danh mục kỹ thuật, không có tác dụng chữa bệnh (cắt bao quy đầu, điều trị bằng tia hồng ngoại, điều trị bằng sóng ngắn...), tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng thêm tình trạng bệnh nhằm "moi thêm tiền" của khách hàng; tự tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi không được cơ quan quản lý cấp phép, nguồn gốc nguyên liệu, khu vực sản xuất và đóng gói thuốc đông y không đảm bảo, chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng, nhưng quảng cảo sản phầm đủ điều kiện, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại.

Đối tượng cầm đầu chỉ đạo các nhân viên mở tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản của bệnh nhân nhằm trốn thuế, để ngoài sổ sách nhiều tỷ đồng.

Cơ quan an ninh điều tra làm việc với các đối tượng. Ảnh: Công an Tp.Hà Nội.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đồng thời ra quyết định khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam về các tội danh trên.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp.Hà Nội đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.