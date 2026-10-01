Khởi tố 28 lãnh đạo, cán bộ trong vụ sửa số liệu quan trắc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các bị can là lãnh đạo, cán bộ tại nhiều đơn vị thuộc 4 bộ, ngành.

Tại Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cơ quan điều tra khởi tố 8 người, gồm một giám đốc và một nguyên giám đốc trung tâm tại TP. HCM; một phó giám đốc trung tâm tại Đà Nẵng; cùng 2 trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng và một nhân viên tại Hà Nội.

Cơ quan điều tra phân tích mẫu. Ảnh C04

Tại Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 8 người bị khởi tố, gồm: giám đốc, phó giám đốc Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động; trưởng phòng, phó trưởng phòng tại Hà Nội; cùng phân viện trưởng, phó phân viện trưởng, trưởng phòng và phó trưởng phòng tại Phân viện ở miền Trung.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 5 người tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch, thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, gồm giám đốc, phó giám đốc trung tâm, một trưởng phòng và 2 phó trưởng phòng.

Tại Trung tâm Kỹ thuật môi trường và An toàn hóa chất, thuộc Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Bộ Tài chính, 7 người bị khởi tố, gồm giám đốc, 2 phó giám đốc, một trưởng phòng, 2 phó trưởng phòng và một nhân viên.

Một số mẫu vật tại trung tâm. Ảnh: C04

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can bị cáo buộc sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”, lấy mẫu phân tích không đúng quy trình và cấp giấy chứng nhận cho các đơn vị có nhu cầu. Những hành vi này được xác định đã diễn ra trong thời gian dài.

Ngoài hành vi “Giả mạo trong công tác”, C04 cho biết, quá trình điều tra còn phát hiện dấu hiệu của các tội “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục giám định, trích xuất và phục hồi dữ liệu để làm rõ vai trò của những người chủ mưu, cầm đầu, giúp sức cũng như các cá nhân có liên quan, qua đó mở rộng điều tra vụ án.