Cụ thể: Tại Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), cơ quan điều tra đã khởi tố 1 Giám đốc và 1 nguyên Giám đốc trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh, 1 Phó Giám đốc Trung tâm tại Đà Nẵng, 2 Trưởng phòng và 2 Phó trưởng phòng và 1 nhân viên tại Hà Nội.

Tại Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) đã khởi tố 1 Giám đốc và 1 Phó Giám đốc Trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động; 1 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng tại Hà Nội; 1 Phân viện trưởng, 1 Phó Phân viện trưởng, 1 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng tại Phân viện ở miền Trung.

Tại Trung tâm Môi trường và sản xuất sạch (thuộc Cục Kỹ thuật an toàn & Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương) đã khởi tố 1 Giám đốc Trung tâm, 1 Phó Giám đốc Trung tâm; 1 Trưởng phòng và 2 Phó Trưởng phòng.

Tại Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất (thuộc Viện hóa học Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Bộ Tài chính) đã khởi tố 1 Giám đốc Trung tâm, 2 Phó Giám đốc Trung tâm; 1 Trưởng phòng, 2 Phó Trưởng phòng và 1 nhân viên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ “Không đạt” thành “Đạt”; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, “bán giấy ăn tiền” để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc, những sự việc này đã diễn ra trong thời gian dài.

Ngoài việc C04 đã khởi tố 28 bị can về hành vi "Giả mạo trong công tác", C04 xác định có dấu hiệu của tội “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, Trốn thuế”. Hiện, C04 đang tiếp tục đấu tranh, khai thác các tài liệu, chứng cứ từ các nguồn giám định, trích xuất, phục hồi dữ liệu để làm rõ, mở rộng điều tra, kịp thời bắt giữ, xử lý triệt để các đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, giúp sức tích cực thực hiện hành vi phạm tội Giả mạo trong công tác cũng như điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan đến các hành vi phạm tội như trên.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra mở rộng vụ án.