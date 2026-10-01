Khởi tố 28 bị can tại 4 bộ, ngành liên quan sai lệch kết quả quan trắc môi trường

Theo cơ quan điều tra, vụ án liên quan đến hoạt động quan trắc, phân tích môi trường tại nhiều đơn vị, trong đó có các phòng thí nghiệm thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công Thương và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tại Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cơ quan điều tra đã khởi tố 1 Giám đốc và 1 cựu Giám đốc trung tâm tại TP Hồ Chí Minh; 1 Phó Giám đốc trung tâm tại Đà Nẵng; cùng 2 Trưởng phòng, 2 Phó Trưởng phòng và 1 nhân viên tại Hà Nội.

Cơ quan điều tra khám xét tại nơi làm việc của các bị can (Ảnh: C04).

Tại Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động, thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các bị can bị khởi tố gồm 1 Giám đốc và 1 Phó Giám đốc Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động; 1 Trưởng phòng và 1 Phó Trưởng phòng tại Hà Nội; cùng 1 Phân Viện trưởng, 1 Phó Phân Viện trưởng, 1 Trưởng phòng và 1 Phó Trưởng phòng tại một phân viện ở miền Trung.

Tại Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch, thuộc Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công Thương, cơ quan điều tra khởi tố 1 Giám đốc Trung tâm, 1 Phó Giám đốc Trung tâm, 1 Trưởng phòng và 2 Phó Trưởng phòng.

Còn tại Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất, thuộc Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, có 1 Giám đốc Trung tâm, 2 Phó Giám đốc Trung tâm, 1 Trưởng phòng, 2 Phó Trưởng phòng và 1 nhân viên bị khởi tố.

Sửa kết quả từ “Không đạt” thành “Đạt”

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các bị can đã có hành vi sửa số liệu phân tích quan trắc môi trường từ kết quả “Không đạt” thành “Đạt”. Bên cạnh đó, việc thu mẫu để phân tích được thực hiện không bảo đảm đúng quy trình.

Theo C04, các đối tượng còn có hành vi được mô tả là “bán giấy ăn tiền”, tức cấp kết quả quan trắc cho các đơn vị có nhu cầu nhưng không phản ánh đúng kết quả thực tế. Những hành vi này được xác định đã diễn ra trong thời gian dài.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ quá trình thực hiện, phương thức hoạt động cũng như trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

Đáng chú ý, ngoài hành vi Giả mạo trong công tác, C04 cho biết vụ án còn có dấu hiệu của một số tội danh khác, gồm Tham ô tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế.

Tiếp tục phục hồi dữ liệu, mở rộng điều tra

C04 cho biết đang tiếp tục đấu tranh, khai thác các tài liệu, chứng cứ; đồng thời tiến hành giám định, trích xuất và phục hồi dữ liệu nhằm làm rõ toàn bộ nội dung vụ án.

Cơ quan điều tra cũng tiếp tục mở rộng vụ án, xác định vai trò của những người có dấu hiệu chủ mưu, cầm đầu, giúp sức tích cực trong việc thực hiện hành vi Giả mạo trong công tác, đồng thời làm rõ các cá nhân liên quan đến những hành vi có dấu hiệu phạm tội khác.

Vụ án đang được C04 phối hợp với C05 tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.