Khởi tố 28 bị can 'bán giấy ăn tiền'

Theo thông tin chiều 29/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường khởi tố 28 bị can là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên thuộc Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Viện Khoa học an toàn và vệ sinh lao động (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam); Trung tâm Môi trường và sản xuất sạch (Cục Kỹ thuật an toàn & Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương); Trung tâm Kỹ thuật môi trường và an toàn hóa chất - Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam (Bộ Tài chính).

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét tại Viện Khoa học công nghệ năng lượng và môi trường.

Các bị can đã sửa số liệu phân tích quan trắc từ "Không đạt" thành "Đạt"; thu mẫu phân tích không đảm bảo đúng quy trình, "bán giấy ăn tiền" để cấp cho đơn vị yêu cầu quan trắc. Những sự việc này đã diễn ra trong thời gian dài.

Hiện, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra mở rộng vụ án.

Các mẫu nước thải được thu thập không đúng quy trình hoặc được chỉnh sửa số liệu phân tích từ "Không đạt" thành "Đạt".