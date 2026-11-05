Khởi tố 24 đối tượng về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 24 đối tượng và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về tội “Cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng”, gồm: Lê Huỳnh Đức (19 tuổi), Nguyễn Viết Lãm (19 tuổi), Trương Hùng Quốc Khánh (20 tuổi) - cùng trú phường Nam Nha Trang; Nguyễn Văn Quốc (19 tuổi, trú phường Tây Nha Trang); Nguyễn Tấn Bon (19 tuổi, trú xã Bắc Ninh Hòa).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng.

Theo đó, do xảy ra mâu thuẫn nên 2 đối tượng Huỳnh Nguyễn Hoàng Gia (sinh năm 2009, trú xã Cam Lâm) và Trần Gia Huy (chưa rõ lai lịch) thách thức hẹn đánh nhau. Rạng sáng 12-3-2026, 2 đối tượng đã rủ hàng chục thanh niên khác cùng sử dụng hung khí như kiếm, mác, ná thun bắn bi sắt và vỏ chai bia tập trung ở khu vực cầu Đường Sắt trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Tây Nha Trang) để đánh nhau. Trong quá trình đến điểm hẹn, hai nhóm này còn di chuyển với tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm phường Tây Nha Trang và xã Diên Khánh gây mất an ninh trật tự. Hậu quả vụ đánh nhau đã khiến Võ Tấn Phát và Nguyễn Minh Khải trong nhóm của Trần Gia Huy bị chém gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể lần lượt là 48% và 34%.

Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố 24 đối tượng, trong đó 5 đối tượng bị bắt tạm giam, các đối tượng còn lại bị áp dụng hình thức ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.