Khởi tố 24 đối tượng trong một vụ hỗn chiến trên đường phố

Ngày 8/11/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can 24 đối tượng trong hai nhóm hỗn chiến trên đường phố ở phường Tây Nha Trang về tội danh “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong số 24 đối tượng nêu trên có 5 bị can bị bắt tạm giam, gồm Lê Huỳnh Đức (SN 2007), Trương Hùng Quốc Khánh (SN 2006), Nguyễn Viết Lãm (SN 2007) cùng trú tại phường Nam Nha Trang; Nguyễn Văn Quốc (SN 2007), Nguyễn Tấn Bon (SN 2007) cùng trú ở xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa công bố lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng trong số 24 bị can đã bị khởi tố.

Cách đây gần 8 tháng, vào tầm rạng sáng 12/3/2026, một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa hai nhóm gồm hàng chục thanh niên sử dụng hung khí nguy hiểm như mác, kiếm, ná bắn bi sắt và vỏ chai đến “điểm hẹn” ở khu vực cầu đường sắt trên đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa bàn phường Tây Nha Trang để giải quyết mâu thuẫn.

Trong hành trình đến điểm hẹn, hai nhóm thanh niên điều khiển nhiều xe máy chạy với tốc độ cao, đánh võng lạng lách, gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến giao thông ở phường Tây Nha Trang và xã Diên Khánh. Tiếp đó là cuộc hỗn chiến bằng hung khí gây náo loạn, trong số những đối tượng tham gia đánh nhau có hai thanh niên bị chém, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị với tỷ lệ thương tích 34% và 48%.

Một số hung khí trong vụ hỗn chiến đã được cơ quan điều tra truy thu. Ảnh: Trung Phong.

Từ kết quả trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích và những chứng cứ, vật chứng thu thập sau một thời gian xác minh, điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng trong hai nhóm thanh niên nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 24 bị can để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Ngoài 5 bị can bị bắt tạm giam, 19 đối tượng còn lại đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.