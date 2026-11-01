Khởi tố 23 đối tượng trong vụ ma túy tại chung cư The Sóng

Chiều 1/11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 23 đối tượng liên quan vụ tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy tại chung cư The Sóng, số 28 Thi Sách, phường Vũng Tàu.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 3/10/2026, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) kiểm tra một căn hộ tại chung cư The Sóng, phát hiện 4 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, Công an phát hiện thêm 4 đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời triệu tập 22 đối tượng khác để xác minh, làm rõ vai trò liên quan./.