Khởi tố 23 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình) phát hiện tài khoản TikTok “68 Lý Nhân” đăng tải video ghi lại hình ảnh một nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an phường Đồng Văn đã khẩn trương phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh Ninh Bình, Công an các xã, phường và các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan.

Căn cứ các quy định của pháp luật và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 23 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.