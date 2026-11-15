Khởi tố 22 đối tượng sản xuất, mua bán trái phép khoảng 100 tấn khí N2O

Chiều 15-11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ khoảng tháng 8-2026, Trần Văn Thịnh đã tổ chức lắp đặt máy móc, thuê địa điểm tại Lô CN07, Cụm công nghiệp Lăng Cao, xã Tân Yên, thành phố Bắc Ninh để sản xuất khí N2O, nhằm bán trái phép cho các đầu mối phục vụ mục đích sử dụng qua đường hô hấp.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Sau khi sản xuất, khí N2O được các đối tượng chiết nạp vào bình kim loại rồi phân phối cho các đầu mối tại nhiều tỉnh, thành phố.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, ổ nhóm này đã cung cấp ra thị trường khoảng 100 tấn khí N2O. Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an thu giữ 1.311 bình chứa khí N2O, gần 20 tấn khí đang được lưu trữ trong các bồn chứa tại xưởng sản xuất của các đối tượng và 16,5 tấn tiền chất dùng để sản xuất khí N2O.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với 22 đối tượng, trong đó có 11 bị can về tội "Sản xuất hàng cấm", 11 bị can về tội "Mua bán hàng cấm".

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ mạng lưới mua bán, tiêu thụ khí N2O để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.