Khởi tố 22 đối tượng sản xuất, mua bán khí cười

Bình sử dụng để "khí cười". Ảnh: tienphong.vn

Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 8-2026, Trần Văn Thịnh là đối tượng cầm đầu đường dây đã tổ chức lắp đặt máy móc, thuê địa điểm tại Cụm công nghiệp Lăng Cao (xã Tân Yên, TP Bắc Ninh) để sản xuất khí N2O và bán cho các đầu mối cung cấp cho người dùng tại nhiều tỉnh, thành phố. Cơ quan công an bước đầu xác định đường dây này đã đưa ra thị trường khoảng 100 tấn khí N2O. Lực lượng chức năng đã thu giữ 1.311 bình chứa khí cùng gần 20 tấn khí trong các bồn chứa và 16,5 tấn tiền chất dùng để sản xuất khí N2O tại xưởng sản xuất Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.