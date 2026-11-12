Khởi tố 21 đối tượng dàn xếp tỷ số các trận đấu thể thao để cá độ

Bắt hàng chục đối tượng vì... Dàn xếp tỷ số

Được sự đồng ý của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã giao Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm nhanh chóng triệt phá đường dây, bắt giữ các đối tượng và xử lý theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được trong quá trình đấu tranh chuyên án, sau khi báo cáo và được Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phê duyệt kế hoạch phá án, trong hai ngày 16 và 17/8, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và Công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp các đối tượng tại TPHCM, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tây Ninh và một số tỉnh, thành phố khác.

Qua điều tra, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao do Vũ Chí Công (tên gọi khác là Vu Chi Konh, SN 1998), quốc tịch Ucraina, trú tại TPHCM, cầm đầu. Nhóm này tổ chức đánh bạc trên các trang cá độ bóng đá, tập trung vào các giải đấu quốc tế và các trận đấu thuộc Giải hạng Nhất, Giải U19 Quốc gia và Cúp Quốc gia Việt Nam. Ngày 27/8, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số các trận đấu thể thao.

Các đối tượng trong vụ án

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc; thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và những người liên quan.

Thu mua các kèo cá độ từ việc dàn xếp tỷ số

Theo Cục Cảnh sát hình sự, từ năm 2024, Vũ Chí Công đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thành Chung về việc thu mua các kèo cá độ của những trận đấu được dàn xếp tỷ số, có tỷ lệ thắng cược cao, từ các đối tượng người nước ngoài. Sau đó, các đối tượng phân loại những kèo có thể đặt cược, thực hiện việc chuyển, nhận tiền cá cược và cùng tham gia đặt cược để hưởng lợi. Công thuê nhiều người tham gia cá độ cho mình, còn Chung sử dụng các tài khoản cá độ do Công giới thiệu để trực tiếp đặt cược.

Để cá độ các trận đấu đã được dàn xếp tỷ số, Vũ Chí Công liên lạc, thỏa thuận với Nguyễn Đức Ninh, đối tượng chuyên thu gom, thuê các tài khoản cá độ cấp độ VIP. Theo yêu cầu của Công, Ninh tìm mối quan hệ, thuê tài khoản cá độ của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và nhiều đối tượng khác để phục vụ hoạt động cá cược.

Bên cạnh đó, Công thuê và trả công cho Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại và Võ Hoàng Minh Tân để những người này sử dụng các tài khoản cá độ do Công cung cấp, đặt cược theo chỉ đạo nhằm thắng tiền từ các trang web đánh bạc trực tuyến như M88, OK9, BK8, FB88... có máy chủ đặt ở nước ngoài. Ngoài ra, Vũ Chí Công còn cung cấp kèo cá độ cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ sử dụng tài khoản cá độ để đặt cược theo thỏa thuận.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Vũ Chí Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện CLB bóng đá Long An, và Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu các cầu thủ CLB bóng đá Long An gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức, dàn xếp tỷ số theo kịch bản do Công đưa ra để phục vụ hoạt động cá độ của đối tượng.

Vũ Chí Công tại cơ quan điều tra

Tăng cường giám sát, ngăn chặn tiêu cực

Không chỉ dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, trong tháng 8/2026, bị can Võ Hoàng Minh Nhật còn bàn bạc, thống nhất với Vũ Chí Công về việc Nhật đứng ra dàn xếp tỷ số một số trận đấu bóng rổ thuộc Giải bóng rổ quốc gia VBA, trong đó có trận đấu giữa CLB Da Nang Dragons và CLB Nha Trang Dolphins. Sau khi dàn xếp, Nhật cung cấp thông tin kèo cá độ cho Công để đối tượng tham gia đặt cược và hưởng tiền thắng cược.

Đến nay, qua quá trình điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã làm rõ phương thức, thủ đoạn tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số tại một số trận đấu thuộc Giải bóng đá Cúp Quốc gia, Giải hạng Nhất Quốc gia và Giải bóng rổ quốc gia.

Việc đấu tranh, triệt phá đường dây và xử lý các đối tượng góp phần bảo vệ sự trong sạch của thể thao nước nhà, bảo đảm tính công bằng, trung thực và tinh thần thể thao cao thượng của huấn luyện viên, vận động viên; đồng thời răn đe, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng hoạt động thể thao để phạm tội, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Kết quả triệt phá chuyên án, điều tra vụ án tiếp tục khẳng định quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm của lực lượng Cảnh sát hình sự nói chung và Cục Cảnh sát hình sự nói riêng, theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, mà trực tiếp là Thứ trưởng Nguyễn Văn Long.

Vụ án cũng là hồi chuông cảnh báo đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời là bài học sâu sắc đối với các cầu thủ bóng đá, bóng rổ và thành viên ban huấn luyện trong việc tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, giữ gìn tinh thần thể thao cao thượng, tránh sa ngã, vi phạm pháp luật.