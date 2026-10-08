Khởi tố 21 đối tượng buôn bán hàng cấm trong lĩnh vực thẩm mỹ
Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội vừa khởi tố vụ án “Buôn bán hàng cấm” và 21 bị can liên quan đường dây kinh doanh trái phép thuốc, thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ. Lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 12 địa điểm tại Hà Nội và một địa điểm tại TP Hồ Chí Minh, thu giữ 122.972 sản phẩm gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ thủ thuật thẩm mỹ.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khoi-to-21-doi-tuong-buon-ban-hang-cam-trong-linh-vuc-tham-my-post671265.antd