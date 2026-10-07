Khởi tố 21 bị can trong vụ buôn bán hơn 122.000 sản phẩm thuốc và thiết bị y tế

Ngày 7/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 21 bị can liên quan về tội "Buôn bán hàng cấm".

Các sản phẩm bị cơ quan chức năng thu giữ.

Thu giữ hơn 122.000 sản phẩm

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, xác minh, đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP Hà Nội đã phát hiện, làm rõ đường dây do Trần Minh Đức (SN 1989, trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) cầm đầu, tổ chức sản xuất, san chiết, đóng gói, buôn bán các sản phẩm là thuốc, thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng hoạt động trong thời gian dài, với phương thức tổ chức chặt chẽ, số lượng hàng hóa đặc biệt lớn.

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại TP Hà Nội và 1 địa điểm tại TP HCM, thu giữ hơn 122.000 sản phẩm là thiết bị y tế, thuốc gồm: filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ thuật thẩm mỹ.

Kết quả điều tra xác định Trần Minh Đức là chủ 3 địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và phường Thanh Liệt.

Đức thông qua các mối quan hệ xã hội để đặt mua các loại filler, botox và sản phẩm liên quan về bán kiếm lời. Đáng chú ý, đối tượng này mua cả hàng thành phẩm và bán thành phẩm chưa có tem nhãn, vỏ bao bì.

Đối với hàng bán thành phẩm, đối tượng mua vỏ chai chưa có hoạt chất, nhãn mác, bao bì và các lọ chứa nguyên liệu dung tích lớn, sau đó chỉ đạo Đỗ Đức Minh thực hiện san chiết, đóng gói, dán nhãn trước khi đưa ra thị trường.

Hàng hóa sau khi hoàn thiện được chuyển về nhiều kho, cơ sở trên địa bàn Hà Nội và TP HCM để bảo quản, phân phối.

Cơ quan chức năng xác định doanh thu của các đối tượng trên 500 tỷ đồng.

Doanh thu trên 500 tỷ đồng

Theo Công an TP Hà Nội, từ năm 2025 đến ngày 20/8/2026, nhóm đối tượng đã kinh doanh, buôn bán hàng triệu sản phẩm, tương đương doanh thu trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Các đối tượng không có chứng chỉ hành nghề dược, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định; hàng hóa được lưu kho tại các địa điểm chưa được cấp phép kinh doanh về y tế, không đủ điều kiện bảo quản.

Đồng thời các đối tượng cũng không nhận được sự ủy quyền phân phối sản phẩm của các công ty nhập khẩu, kinh doanh các mặt hàng filler, botox, meso.

Bước đầu, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ngành, lĩnh vực y tế - Sở Y tế đã ban hành kết luận định giá tài sản xác định tổng trị giá số hàng hóa thu giữ là hơn 74 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và các nội dung liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.