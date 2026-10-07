Khởi tố 21 bị can trong đường dây buôn bán thuốc, thiết bị y tế thẩm mỹ

Ngày 7/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và 21 bị can về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Qua công tác nắm tình hình, xác minh, đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP Hà Nội đã phát hiện, làm rõ đường dây do Trần Minh Đức (SN 1989, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) cầm đầu tổ chức sản xuất, san chiết, đóng gói, buôn bán các sản phẩm là thuốc, thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ…

Đường dây này hoạt động trong thời gian dài, với phương thức tổ chức chặt chẽ, số lượng hàng hóa đặc biệt lớn, đường dây này bước đầu được xác định đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại thành phố Hà Nội và 1 địa điểm tại Tp.HCM, thu giữ 122.972 sản phẩm là thiết bị y tế, thuốc gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ thuật thẩm mỹ.

Kết quả điều tra xác định Đức là chủ 3 địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và phường Thanh Liệt và thông qua các mối quan hệ xã hội để đặt mua các loại filler, botox, sản phẩm liên quan về bán kiếm lời.

Đáng chú ý, Đức mua cả hàng thành phẩm và bán thành phẩm chưa có tem nhãn, vỏ bao bì. Đối với hàng bán thành phẩm, đối tượng mua vỏ chai chưa có hoạt chất, nhãn mác, bao bì và các lọ chứa nguyên liệu dung tích lớn, sau đó chỉ đạo Minh thực hiện san chiết, đóng gói, dán nhãn trước khi đưa ra thị trường. Hàng hóa sau khi hoàn thiện được chuyển về nhiều kho, cơ sở trên địa bàn Hà Nội và Tp.HCM để bảo quản, phân phối.

Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2025 đến ngày 20/8, nhóm đối tượng đã kinh doanh, buôn bán hàng triệu sản phẩm, tương đương doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Các đối tượng không có chứng chỉ hành nghề dược, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định; hàng hóa được lưu kho tại các địa điểm chưa được cấp phép kinh doanh về y tế, không đủ điều kiện bảo quản. Các đối tượng cũng không nhận được sự ủy quyền phân phối sản phẩm của các công ty nhập khẩu, kinh doanh filler, botox, meso.

Ngày 4/9, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ngành, lĩnh vực y tế - Sở Y tế xác định tổng trị giá số hàng hóa bị thu giữ là 74.075.950.000 đồng.

Theo kết quả xác minh, hành vi của các đối tượng được xác định là “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, được bổ sung, sửa đổi năm 2017 và năm 2025.

Trần Minh Đức, Đỗ Đức Minh, Nguyễn Bá Đông, Nguyễn Văn Bửu, Trần Hữu Thắng, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Nam, Phương Văn Minh, Nguyễn Hữu Long, Đỗ Đức Cường, Lưu Đại Tôn, Nguyễn Đức Tâm và Nguyễn Anh Tài bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Trung Thành, Nghiêm Xuân Nam, Nguyễn Tường Minh Vương, Vũ Hồng Giang, Tôn Tâm Trí, Bùi Đức Trung và Lê Thiên Hoàng bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại điểm i khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng bị can và các nội dung liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.