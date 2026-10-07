Khởi tố 21 bị can trong đường dây buôn bán thuốc, thiết bị thẩm mỹ tại Hà Nội

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ đường dây buôn bán thuốc, thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ do Trần Minh Đức (SN 1989, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, đường dây hoạt động trong thời gian dài, tổ chức chặt chẽ, với số lượng hàng hóa đặc biệt lớn. Bước đầu, nhóm này được xác định đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 20/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại Hà Nội và một địa điểm tại TP Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng thu giữ 122.972 sản phẩm là thuốc, thiết bị y tế gồm filler, botox, meso, thuốc tê và nhiều sản phẩm hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ thuật thẩm mỹ.

Kết quả điều tra xác định Trần Minh Đức là chủ 3 địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và phường Thanh Liệt. Đức thông qua các mối quan hệ để đặt mua filler, botox cùng các sản phẩm liên quan về bán kiếm lời.

Đáng chú ý, ngoài hàng thành phẩm, Đức còn mua các sản phẩm bán thành phẩm chưa có tem nhãn, bao bì.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Hà Nội)

Đối với loại hàng này, nhóm của Đức mua vỏ chai chưa có hoạt chất, nhãn mác, bao bì cùng các lọ nguyên liệu dung tích lớn. Sau đó, Đức chỉ đạo Đỗ Đức Minh thực hiện việc san chiết, đóng gói, dán nhãn trước khi đưa ra thị trường.

Sản phẩm hoàn thiện được chuyển về nhiều kho, cơ sở tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để bảo quản, phân phối.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2025 đến ngày 20/8/2026, nhóm đối tượng đã kinh doanh, buôn bán hàng triệu sản phẩm với doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Các đối tượng không có chứng chỉ hành nghề dược, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định.

Hàng hóa được lưu giữ tại các địa điểm chưa được cấp phép kinh doanh về y tế, không bảo đảm điều kiện bảo quản. Các đối tượng cũng không được các công ty nhập khẩu, kinh doanh filler, botox, meso ủy quyền phân phối sản phẩm.

Ngày 4/9/2026, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ngành, lĩnh vực y tế thuộc Sở Y tế ban hành kết luận định giá, xác định tổng trị giá số hàng hóa bị thu giữ là hơn 74 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Ngày 7/9 và 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn bán hàng cấm”, đồng thời khởi tố 21 bị can.

Trong đó, Trần Minh Đức, Đỗ Đức Minh cùng 12 bị can khác bị khởi tố theo điểm đ khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng: Nguyễn Trung Thành, Nghiêm Xuân Nam, Nguyễn Tường Minh Vương, Vũ Hồng Giang, Tôn Tâm Trí, Bùi Đức Trung, Lê Thiên Hoàng bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm i khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và các nội dung liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.