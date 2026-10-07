Khởi tố 21 bị can trong đường dây buôn bán hơn 122.000 sản phẩm filler, botox

Ngày 7/10/2026, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là thuốc và thiết bị y tế dùng trong lĩnh vực thẩm mỹ với quy mô đặc biệt lớn.

Qua công tác nắm tình hình, xác minh, đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện, làm rõ đường dây do Trần Minh Đức (SN 1989, trú tại phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội) cầm đầu. Đường dây này tổ chức sản xuất, đóng gói, buôn bán các sản phẩm thuốc, thiết bị y tế dùng trong lĩnh vực thẩm mỹ, hoạt động trong thời gian dài, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Thu giữ gần 123.000 sản phẩm

Trước đó, ngày 20/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại Hà Nội và 1 địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 122.972 sản phẩm là thiết bị y tế, thuốc gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ thực hiện thủ thuật thẩm mỹ.

Tang vật thu giữ trong vụ án.

Kết quả điều tra xác định, Trần Minh Đức là chủ 3 địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và phường Thanh Liệt (Hà Nội). Đức thông qua các mối quan hệ xã hội để đặt mua các loại filler, botox và sản phẩm liên quan trôi nổi về bán kiếm lời.

Đáng chú ý, Đức mua cả hàng thành phẩm và bán thành phẩm chưa có tem nhãn, bao bì. Đối với hàng bán thành phẩm, đối tượng mua vỏ chai rỗng, nhãn mác chưa dán và các lọ chứa nguyên liệu dung tích lớn. Sau đó, Đức chỉ đạo Đỗ Đức Minh thực hiện san chiết, đóng gói, dán nhãn giả mạo trước khi đưa ra thị trường.

Hàng hóa sau khi hoàn thiện được chuyển về nhiều kho, cơ sở tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh để bảo quản, phân phối.

Doanh thu hơn 500 tỷ đồng

Theo xác minh của cơ quan điều tra, từ năm 2025 đến ngày 20/8/2026, nhóm đối tượng đã kinh doanh, buôn bán hàng triệu sản phẩm thẩm mỹ, tương đương tổng doanh thu ước tính trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Tất cả các đối tượng tham gia đường dây đều không có chứng chỉ hành nghề dược, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Hàng hóa được lưu kho tại các địa điểm chưa được cấp phép y tế, không đảm bảo điều kiện bảo quản theo quy định. Đồng thời, nhóm đối tượng cũng không có sự ủy quyền phân phối từ các hãng hoặc công ty nhập khẩu chính ngạch.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ, khởi tố trong vụ án.

Ngày 4/9/2026, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ngành, lĩnh vực y tế (Sở Y tế Hà Nội) ban hành Kết luận định giá tài sản số 05-KL/HĐĐGTSTXTTHS, xác định tổng trị giá số hàng hóa bị thu giữ là 74.075.950.000 đồng.

Cơ quan Công an xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra Quyết định khởi tố đối với 21 bị can.

Trong đó, 14 bị can gồm: Trần Minh Đức, Đỗ Đức Minh, Nguyễn Bá Đông, Nguyễn Văn Bửu, Trần Hữu Thắng, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Nam, Phương Văn Minh, Nguyễn Hữu Long, Đỗ Đức Cường, Lưu Đại Tôn, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Anh Tài bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm đ khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

7 bị can gồm: Nguyễn Trung Thành, Nghiêm Xuân Nam, Nguyễn Tường Minh Vương, Vũ Hồng Giang, Tôn Tâm Trí, Bùi Đức Trung, Lê Thiên Hoàng bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.