Khởi tố 20 đối tượng trong nhóm làm phim ‘giang hồ mạng’

Nhóm đối tượng tham gia vụ làm phim bạo lực bị bắt giữ. Ảnh: T.D

Như thông tin đã phản ánh, sau một quá trình điều tra, nắm bắt thông tin, ngày 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Trần Văn Ân và Diệp Quốc Tuấn đã bàn bạc, xây dựng kịch bản để sản xuất các video ngắn có nội dung mang tính bạo lực đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội để câu like, câu view kiếm tiền từ các nền tảng này. Ngoài ra, còn nhiều đối tượng khác cùng tham gia đóng các nhân vật trong các đoạn phim ngắn này.

Nhiều hình ảnh, clip phim phản cảm được các đối tượng đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: T.D

Nội dung các đoạn clip có lời thoại cổ xúy nếp sống vô văn hóa, lối sống bạo lực, “giang hồ”, tệ nạn xã hội, tranh giành địa bàn bảo kê, đánh bạc hay các nhóm “giang hồ” thanh trừng nhau để gây tò mò cho giới trẻ, thu hút người xem. Những đoạn phim này đã gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngoài khởi tố các đối tượng trên, Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an thành phố khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội; không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật, phản cảm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.