Khởi tố 20 đối tượng mang hung khí hỗn chiến trong đêm

Các đối tượng cùng hung khí. Ảnh: CACC

Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 đối tượng liên quan đến vụ mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt... di chuyển qua nhiều tuyến đường để giải quyết mâu thuẫn, khiến 2 người bị thương.

Trước đó, do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, nhóm của Nguyễn Thanh Phong (trú tại ấp Phú Hiệp, xã Định Quán) và nhóm của Nguyễn Thanh Tú (SN 2006, trú tại xã Phú Vinh) đã rủ thêm nhiều thanh niên ở các xã lân cận như Phú Hòa, Phú Vinh, Tân Phú, La Ngà để tổ chức đánh nhau.

Rạng sáng 12/10/2026, nhóm của Tú gồm nhiều đối tượng đi trên 9 xe mô tô, mang theo dao, mã tấu, tuýp sắt, cây chĩa... xuất phát từ khu vực ấp Ngọc Định, xã Định Quán, di chuyển qua các tuyến đường liên ấp và Quốc lộ 20 đến khu vực Xóm Chùa, thuộc ấp Phú Hiệp.

Tại đây, các đối tượng sử dụng hung khí truy đuổi, tấn công nhóm thanh niên do Phong cầm đầu, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Vụ việc khiến 2 người trong nhóm của Phong bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Định Quán phối hợp với Trung tâm điều hành tác chiến, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai và công an các xã Phú Vinh, Phú Hòa, Thanh Sơn triển khai lực lượng truy xét, khoanh vùng các đối tượng liên quan.

Sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng, thu giữ phương tiện và hung khí sử dụng trong vụ việc.

Hiện, Cơ quan Công an tiếp tục truy tìm, xác minh những đối tượng còn lại đang bỏ trốn để xử lý theo quy định pháp luật.