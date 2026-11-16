Khởi tố 20 đối tượng liên quan vụ tụ tập đánh nhau, gây rối

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 7/9, một nhóm gồm 13 thanh niên trú tại các xã thuộc huyện Nga Sơn (cũ) điều khiển 6 xe mô tô, mang theo vỏ chai bia, rủ nhau sang địa bàn huyện Hậu Lộc (cũ) với mục đích tìm thanh niên đi đường để khiêu khích, đánh nhau và ném vỏ chai bia.

Nhóm đối tượng có liên quan tại cơ quan công an

Đến khoảng 0 giờ 50 phút ngày 8/9, khi di chuyển đến khu vực ngã tư giao nhau giữa đường ven biển và tỉnh lộ 526, thuộc thôn Minh Lộc, xã Vạn Lộc, nhóm thanh niên trên gặp một nhóm gồm 10 người trú tại xã Hậu Lộc, điều khiển 5 xe mô tô.

Đáng chú ý, nhóm này cũng đã bàn bạc, thống nhất kéo xuống địa bàn xã Vạn Lộc để tìm người đi đường khiêu khích, gây sự và đánh nhau.

Tại đây, nhóm thanh niên đến từ Nga Sơn đã ném vỏ chai bia về phía nhóm Hậu Lộc nhưng không trúng. Sau đó, nhóm Hậu Lộc quay xe mô tô đuổi theo với mục đích chặn đánh đối phương.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Hai nhóm liên tục điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, la hét, chửi bới và truy đuổi nhau trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Vạn Lộc, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Hậu quả, trong quá trình truy đuổi, một xe mô tô chở 3 người thuộc nhóm Nga Sơn bị mất lái, lao xuống ruộng ven đường tại thôn Phú Nhi, xã Vạn Lộc, khiến 2 thanh niên bị thương nặng. Đáng chú ý, sau khi xảy ra tai nạn, một đối tượng thuộc nhóm Hậu Lộc còn mang kiếm đến vị trí xe mô tô gặp nạn và chém gây thương tích cho một thanh niên trong nhóm đối phương.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập thành nhóm vào ban đêm, mang theo hung khí, chủ động tìm kiếm, khiêu khích người khác để giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Những hành vi này không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia và những người xung quanh.

Trước thực trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo thanh thiếu niên tuyệt đối không tụ tập thành nhóm vào ban đêm để tìm kiếm, khiêu khích hoặc đánh nhau; không mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia, gậy gộc và các vật dụng nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Đồng thời, không cổ vũ, quay phim, phát tán các clip đánh nhau trên mạng xã hội; không để những mâu thuẫn nhỏ nhặt hay lời thách thức trên không gian mạng trở thành nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với các bậc phụ huynh, nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trang bị kỹ năng ứng xử và giải quyết mâu thuẫn cho học sinh, thanh thiếu niên. Chủ động phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương để phát hiện, quản lý, giáo dục những trường hợp có biểu hiện tụ tập, gây rối hoặc vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương; kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đông người, mang theo hung khí hoặc có biểu hiện chuẩn bị đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Tuyệt đối không bao che, tiếp tay hay cổ vũ cho các hành vi vi phạm pháp luật.