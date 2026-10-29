Khởi tố 20 bị can trong vụ 'giang hồ mạng' Cọp đen

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, ngày 27.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 bị can để điều tra về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh trong phim “Ơn nghĩa giang hồ” do nhóm “giang hồ mạng” Cọp đen sản xuất. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019 đến nay, Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Trần Văn Ân và Diệp Quốc Tuấn đã bàn bạc, xây dựng kịch bản và mời nhiều người tham gia quay phim tại TP Đồng Nai cùng một số địa phương khác.

Nhóm này đã sản xuất hàng loạt phim ngắn không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, gồm: “Ơn nghĩa giang hồ” (4 tập), “Thành phố Sói” (3 tập), “Ơn đền oán trả” (2 tập), “Khu tao sống” (2 tập) và “Hồng lửa” (1 tập).

Sau khi hoàn thành, các phim được đăng tải trên YouTube, Facebook, TikTok nhằm câu lượt xem, lượt thích, kiếm tiền từ quảng cáo và đánh bóng tên tuổi “giang hồ mạng”.

Theo cơ quan công an, nội dung các phim tập trung tô đậm hình tượng “đại ca”, đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh và cách hành xử coi thường pháp luật. Các nhân vật sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề; cổ xúy lối sống bạo lực, tệ nạn xã hội, tranh giành địa bàn và bảo kê.

Số đạo cụ được nhóm “giang hồ mạng” Cọp đen sử dụng để quay các cảnh bạo lực. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Trong các cảnh quay, nhóm này sử dụng đạo cụ như đao, kiếm, súng để tái hiện những cuộc đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm, gây ảnh hưởng xấu đến người xem, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Các phim còn được gắn những từ khóa như “Phim xã hội đen”, “Phim về giang hồ hay nhất”, “Anh em xã hội” và chia sẻ qua nhiều tài khoản cá nhân để mở rộng phạm vi tiếp cận. Theo kết quả xác minh ban đầu, một số tập phim thu hút hơn 4 triệu lượt xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.