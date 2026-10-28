Khởi tố 20 bị can liên quan nhóm 'giang hồ mạng' 'Cọp đen'

Ngày 27/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 20 người liên quan đến nhóm “giang hồ mạng” Cọp đen để điều tra về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh được cắt ra từ video “Ơn nghĩa giang hồ” do nhóm Cọp đen sản xuất

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Trần Văn Ân và Diệp Quốc Tuấn đã bàn bạc, xây dựng kịch bản, tổ chức quay nhiều bộ phim ngắn tại các địa điểm thuộc TP Đồng Nai và một số khu vực khác.

Nhóm này đã sản xuất hàng loạt phim mang chủ đề giang hồ, xã hội đen như “Ơn nghĩa giang hồ” gồm 4 tập, “Thành phố Sói” gồm 3 tập, “Ơn đền oán trả” gồm 2 tập, “Khu tao sống” gồm 2 tập và “Hồng lửa” gồm 1 tập.

Theo cơ quan công an, các bộ phim trên không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng vẫn được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook và TikTok.

Mục đích của việc phát tán các video được xác định nhằm thu hút lượt xem, lượt thích, gia tăng tương tác để tạo nguồn thu từ quảng cáo trên các nền tảng có trả phí. Thông qua hoạt động này, nhóm còn tìm cách quảng bá hình ảnh, tên tuổi trong giới “giang hồ mạng”.

Quá trình điều tra xác định, nội dung các bộ phim chủ yếu khai thác những tình tiết liên quan đến hoạt động của các băng nhóm giang hồ, tranh giành địa bàn, bảo kê, đánh bạc và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Các nhân vật được xây dựng theo hình tượng “đại ca”, đề cao sức mạnh, sự liều lĩnh và những hành vi bất chấp quy định pháp luật.

Để tăng tính hấp dẫn, nhóm sản xuất sử dụng nhiều diễn viên có hình xăm, xây dựng lời thoại thô tục, chửi thề, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Đáng chú ý, trong quá trình quay phim, các đối tượng còn sử dụng nhiều loại đạo cụ như đao, kiếm, súng để dàn dựng cảnh đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm.

Theo cơ quan điều tra, những nội dung này được xây dựng nhằm kích thích tâm lý tò mò của người xem, đặc biệt là nhóm thanh thiếu niên thường xuyên sử dụng mạng xã hội.

Sau khi hoàn thiện, các video được đăng tải kèm những từ khóa như “Phim xã hội đen”, “Phim về giang hồ hay nhất”, “Anh em xã hội” để tăng khả năng tìm kiếm, tiếp cận người dùng.

Đồng thời, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để chia sẻ, phát tán video, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận và gia tăng lượt tương tác.

Theo tài liệu xác minh ban đầu, một số tập phim đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem mỗi tập.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ và làm rõ vai trò, hành vi của từng người có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Đồng Nai cho biết sẽ tăng cường công tác nắm tình hình trên không gian mạng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, không chia sẻ hoặc tiếp tay lan truyền những nội dung sai sự thật, phản cảm, có dấu hiệu vi phạm pháp luật chỉ vì tò mò hoặc muốn tăng tương tác.

Khi phát hiện các nội dung có dấu hiệu vi phạm, người dân cần lưu giữ thông tin, tài liệu liên quan và thông báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.