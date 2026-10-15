Khởi tố 20 bị can liên quan đến khai thác tài nguyên khoáng sản

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, các đơn vị chức năng thuộc Công an thành phố đã phát hiện 257 vụ, 363 đối tượng có hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép; tạm giữ nhiều phương tiện, tang vật liên quan.

CQĐT đã khởi tố 8 vụ, 20 bị can để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế; 249 vụ, 343 cá nhân bị xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng.

Cơ quan Công an bắt các đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Công an TP Đồng Nai đã kiểm tra, phát hiện 62 vụ, 76 đối tượng có hành vi khai thác, tàng trữ, vận chuyển trái phép tài nguyên khoáng sản và hủy hoại đất.

Qua điều tra, cơ quan Công an đã khởi tố 3 vụ, 15 bị can về các hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và mua bán hóa đơn; xử phạt 24 cá nhân, 2 tổ chức với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Đồng thời, chuyển 33 vụ hủy hoại đất cho UBND cấp xã xử lý theo quy định.

Mặc dù cơ quan Công an xử lý nghiêm nhưng các đối tượng vẫn lén lút khai thác khoáng sản.

Cát sông cũng là loại khoáng sản thường bị các đối tượng lợi dụng để khai thác, vận chuyển trái phép nhằm kiếm lời. Trên các tuyến sông thuộc địa bàn quản lý, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện nhiều trường hợp vận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp.

Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Công an phối hợp với các cấp, ngành tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản; hướng dẫn tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác thực hiện đầy đủ thủ tục cấp phép theo quy định. Qua đó, góp phần ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, bảo vệ tài nguyên, môi trường và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.