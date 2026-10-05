Khởi tố 2 vụ án villa 'mọc' trong rừng phòng hộ Sóc Sơn

Chiều 5/10, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội do UBND TP Hà Nội tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về vụ villa, homestay “mọc như nấm” trong rừng phòng hộ ở Sóc Sơn.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan sai phạm tại rừng phòng hộ Sóc Sơn của các cá nhân, tổ chức.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, 7 bị can liên quan các sai phạm về mua bán, lấn chiếm đất rừng phòng hộ và các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.

Liên quan 2 chủ đất là Nguyễn Văn Thắng (Solara Đồng Đò) và Phạm Thị Thanh Bình (Homestay Huy Hoàng), cơ quan điều tra đã khởi tố về hành vi đưa hối lộ; đồng thời xử lý Trịnh Văn Thanh về tội môi giới hối lộ.

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can về hành vi nhận hối lộ, gồm Lê Văn Tuấn, thuộc Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Sóc Sơn cũ; Đoàn Trung Kiên và Nguyễn Quốc Sơn, thuộc Hạt Kiểm lâm số 4, Chi cục Kiểm lâm thành phố.

Trả lời câu hỏi về việc 2 chủ đất nêu trên có liên quan đến cựu trưởng thôn Nguyễn Văn Hòa hay không, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, Cơ quan Điều tra đang khởi tố 2 vụ án khác nhau. Đối với vụ việc liên quan cựu trưởng thôn Nguyễn Văn Hòa, đến nay chưa có tài liệu cho thấy liên quan đến 2 chủ đất nêu trên.

Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của các chủ đất cũng như tổ chức, cá nhân khác liên quan đến rừng phòng hộ Sóc Sơn.