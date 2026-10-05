Khởi tố 2 vụ án liên quan villa, homestay 'mọc như nấm' trong rừng phòng hộ

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án. Video: TIẾN CƯỜNG

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về vụ villa, homestay “mọc như nấm” trong rừng phòng hộ ở Sóc Sơn (Hà Nội).

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 2 vụ án, 7 bị can liên quan các sai phạm về mua bán, lấn chiếm đất rừng phòng hộ và các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.

Liên quan 2 chủ đất là Nguyễn Văn Thắng (Solara Đồng Đò) và Phạm Thị Thanh Bình (Homestay Huy Hoàng), cơ quan điều tra đã khởi tố về hành vi đưa hối lộ; đồng thời xử lý Trịnh Văn Thanh về tội môi giới hối lộ.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Cơ quan điều tra khởi tố các bị can về hành vi nhận hối lộ, gồm Lê Văn Tuấn, thuộc Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Sóc Sơn cũ; Đoàn Trung Kiên và Nguyễn Quốc Sơn, thuộc Hạt Kiểm lâm số 4, Chi cục Kiểm lâm thành phố.

Trả lời câu hỏi về việc 2 chủ đất nêu trên có liên quan đến cựu Trưởng thôn Minh Tân (nay là thôn Thái Vụ, xã Kim Anh, TP Hà Nội) Nguyễn Văn Hòa, người bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết cơ quan điều tra đang khởi tố 2 vụ án khác nhau. Đối với vụ việc liên quan cựu Trưởng thôn Nguyễn Văn Hòa, đến nay chưa có tài liệu cho thấy người này có liên quan 2 chủ đất nêu trên.

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