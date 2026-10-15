Khởi tố 2 vợ chồng “phù phép” hàng tấn gạo rẻ tiền thành “Gạo dẻo Thái Sơn”

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm bắt địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) đã phát hiện 2 vợ chồng Lê Văn Hữu (SN 1983) và vợ là Võ Thị Dịu (SN 1990, trú tại thôn Chư Ty, xã Đức Cơ) kinh doanh cửa hàng “Hữu Gạo” có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

2 đối tượng đã mua gạo rẻ tiền về đóng bao giả nhãn hiệu để bán lại kiếm chênh lệch. Ảnh: Đình Hoàn

Ngày 5-10, các trinh sát của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Công an xã Đức Cơ, Đội Quản lý thị trường số 10 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) kiểm tra kho hàng của 2 vợ chồng tại thôn Chư Ty; qua đó, đã bắt quả tang 2 vợ chồng đang trực tiếp thực hiện hành vi đóng gói bao gạo giả nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” loại bao 25 kg.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 4 tấn gạo giả đã được đóng gói mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” do Nhà máy Nhà xay xát lương thực Thái Sơn, địa chỉ: Lô C5 Cụm Công nghiệp Tân An 1, tỉnh Đắk Lắk đóng gói, phân phối trên thị trường.

Ngoài ra, còn hơn 5 tấn gạo mà 2 đối tượng khai nhận sẽ dùng để đóng gói thành gạo nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” và nhiều bao bì, máy khâu miệng túi, cân…

Cơ quan Công an đã thu giữ 4 tấn gạo đã được đóng bao "Gạo dẻo Thái Sơn" mà vợ chồng Hữu làm giả nhãn hiệu. Ảnh: Đình Hoàn

Tại cơ quan Công an, 2 vợ chồng Hữu khai nhận, do thấy nhiều người tiêu dùng trong khu vực ưa chuộng “Gạo dẻo Thái Sơn” nên đã nảy sinh ý định làm giả nhãn hiệu trên.

Các đối tượng đã mua gạo giá rẻ rồi mang về đóng gói vào bao bì với nhãn hiệu trên sau đó bán ra thị trường nhằm mục đích kiếm lời.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã gửi mẫu giám định và xác định 4 tấn gạo thu giữ tại kho của vợ chồng Hữu không phải là “Gạo dẻo Thái Sơn” được Nhà máy Nhà xay xát lương thực Thái Sơn sản xuất.

Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 2 vợ chồng Hữu về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.