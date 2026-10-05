Khởi tố 2 thiếu niên gây ra hai vụ cướp tài sản

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Quảng Ninh vừa điều tra, làm rõ hai vụ cướp tài sản xảy ra trong các ngày 21 và 23/8/2026. Hai người bị xác định liên quan là N.T.Đ. (SN 2010, trú phường Phong Cốc) và T.Đ.N. (SN 2010, trú phường Hà Lầm).

N.T.Đ và T.Đ.N tại cơ quan Công an. Ảnh CAQN

Theo kết quả điều tra, khoảng 20h ngày 22/8, trong lúc uống bia tại một quán ở khu đô thị Cienco 5, phường Cao Xanh, Đ. rủ N. đến khu vực Quảng Yên cũ để cướp tài sản. N. đồng ý và cả hai thống nhất thực hiện ngay trong đêm.

Khoảng 0h10 ngày 23/8, hai thiếu niên đi xe máy đến phường Phong Cốc, di chuyển quanh khu dân cư để tìm người sơ hở. Trên đường đi, Đ. nhặt một vỏ chai bia thủy tinh làm hung khí.

Đến khoảng 1h cùng ngày, tại đường dân sinh trước cổng Trường Tiểu học Tiền Phong, phường Liên Hòa, cả hai phát hiện N.Q.T. (SN 2009) điều khiển xe máy một mình. Đ. lái xe chặn đầu, sau đó hai đối tượng dùng vũ lực tấn công, cướp chiếc Honda Wave rồi rời khỏi hiện trường.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Đ. và N. còn liên quan một vụ cướp khác xảy ra khoảng 2h ngày 21/8 tại khu phố Yên Hải, phường Phong Cốc.

Trong vụ này, hai đối tượng bị cáo buộc chặn xe của L.V.A. chở B.V.Q. (cùng SN 2010), dùng vũ lực cướp 2 điện thoại, đồng thời yêu cầu các nạn nhân mở khóa máy. Số điện thoại sau đó được bán tại một cửa hàng ở phường Cao Xanh với tổng số tiền 3,5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, hai thiếu niên khai nhận hành vi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.Đ. và T.Đ.N. về tội “Cướp tài sản”.