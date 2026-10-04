Khởi tố 2 thiếu niên dùng dao giải quyết mâu thuẫn ở Sơn La

Ngày 4.10, thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Danh tính các đối tượng được xác định là L.V.L.V (SN 2009) và L.T.H (SN 2009) cùng trú tại xã Yên Châu (Sơn La).

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, nhóm người do L.V.L.V cầm đầu đã dùng dao gây thương tích cho 3 người khác (cùng trú tại bản Mai Ngập, xã Yên Châu) với tỉ lệ tổn thương cơ thể lần lượt là 1%, 3% và 6%.

Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định.

Hai đối tượng dùng dao gây thương tích cho 3 người khác bị khởi tố. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Ngành chức năng tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, không tụ tập, mang theo hung khí hoặc sử dụng dao và các loại vũ khí để giải quyết mâu thuẫn.

Bên cạnh đó, các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là trong quá trình sử dụng mạng xã hội, kịp thời ngăn chặn việc tham gia những hội, nhóm có nội dung kích động bạo lực.

Khi phát hiện nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, gây rối hoặc có dấu hiệu đánh nhau, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý theo quy định pháp luật.