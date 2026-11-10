Khởi tố 2 phụ nữ về hành vi trốn thuế trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa thi hành lệnh khám xét và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thơ (SN 1983, trú tại thôn Phú Thị, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên; hiện ở tại Khu đô thị Ecopark, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Luyến (SN 1978, trú tại thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) về tội “Trốn thuế”, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, Thơ và Luyến đã mua nhiều thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký biến động, sang tên quyền sử dụng đất theo quy định, đồng thời không kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch phát sinh.

Sau khi mua đất, hai bị can tiếp tục tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng lại nhằm thu lợi. Đáng chú ý, giá trị ghi trong hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn nhiều lần so với giá giao dịch thực tế, qua đó làm giảm số thuế phải kê khai, nộp.

Ngoài ra, thay vì thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển nhượng qua từng lần mua bán và kê khai nghĩa vụ thuế tương ứng, các bị can còn sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không hợp pháp, thể hiện giao dịch trực tiếp từ người bán ban đầu đến người mua cuối cùng, bỏ qua các giao dịch trung gian. Những tài liệu này được sử dụng để kê khai hồ sơ thuế, che giấu các lần mua bán thực tế nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản, cần thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển nhượng, kê khai trung thực giá trị giao dịch và nộp thuế theo quy định. Hành vi cố tình che giấu giao dịch, sử dụng hợp đồng không hợp pháp để trốn thuế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.