Khởi tố 2 phụ nữ lừa góp vốn để chiếm đoạt tiền

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngân (SN 1993, trú xã Nghĩa Đàn) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân đưa ra thông tin về các thương vụ mua bán bất động sản, cam kết hoàn trả vốn cùng lợi nhuận sau 5–15 ngày nhằm huy động tiền của nhiều người.

Từ năm 2023 đến cuối năm 2025, Ngân từng trả gốc và lãi đúng hẹn để tạo lòng tin. Tuy nhiên, sau khi kinh doanh thua lỗ và mất tiền do đầu tư trên mạng, người này bị cáo buộc dựng các giao dịch, tin nhắn giả để tiếp tục kêu gọi góp vốn.

Tiền nhận được không dùng mua bán đất như cam kết mà được sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và xoay vòng tiền. Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm đến tháng 8/2025, Ngân đã chiếm đoạt 19,7 tỷ đồng.

2 đối tượng: Võ Thị Ngân và Phạm Thị Hương. Ảnh CACC

Trong vụ án khác, Phạm Thị Hương (SN 1982, trú xã Bình Minh) bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 29/7/2026. Theo cơ quan công an, do kinh doanh hải sản thua lỗ, Hương kêu gọi góp vốn vào các đơn hàng lớn, hứa chia lợi nhuận cao, có trường hợp lên tới 80 triệu đồng cho mỗi tỷ đồng góp vốn trong 5–10 ngày.

Để tạo lòng tin, Hương thuê nhà mở cửa hàng hải sản và lập các đơn hàng không có thật với số lượng hàng trăm tấn. Từ đầu năm 2025 đến tháng 5/2026, nhiều người đã chuyển cho Hương tổng cộng hơn 50 tỷ đồng.

Theo điều tra, số tiền này không được dùng nhập hàng như thỏa thuận mà phục vụ chi tiêu cá nhân. Cuối tháng 5/2026, Hương tuyên bố mất khả năng chi trả và cắt liên lạc với những người góp vốn.

Từ 2 vụ án, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin về cá nhân, tổ chức và hoạt động kinh doanh trước khi góp vốn, đặc biệt với những lời mời đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.