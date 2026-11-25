Đối tượng Lường Thị Nghĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lò Vân Anh (SN 2002) và Lường Thị Nghĩa (SN 2007), cùng trú tại phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai, về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 20/11, Công an phường Trung Tâm tiếp nhận trình báo của một công dân về việc bị tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính sử dụng đoạn video có nội dung nhạy cảm để đe dọa, uy hiếp tinh thần nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì, hướng dẫn Công an phường Trung Tâm khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Đối tượng Lò Vân Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an tỉnh Lào Cai

Sau hơn 1 giờ tập trung xác minh, lực lượng Công an đã làm rõ các đối tượng liên quan. Đến ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Vân Anh và Lường Thị Nghĩa.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ hình ảnh, video nhạy cảm và tuyệt đối không chuyển tiền khi bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh hoặc video riêng tư.

Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần lưu giữ tin nhắn, thông tin tài khoản, đường link và các bằng chứng liên quan, đồng thời kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.