Khởi tố 2 nhân viên giao hàng ở Tuyên Quang vì chiếm đoạt tiền COD

Ngày 19.9, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 2 đối tượng về tội “Tham ô tài sản”, liên quan đến việc chiếm đoạt tiền thu hộ (COD) của 34 đơn hàng.

Danh tính các đối tượng gồm Hoàng Lý Hùng (SN 1994), trú tại thôn Gia Kè, xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang và Bùi Văn Đức (SN 2002), trú tại thôn 10, xã Tân Long, tỉnh Tuyên Quang.

Theo cơ quan công an, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Hùng và Đức không thực hiện việc nộp lại tiền thu hộ cho doanh nghiệp theo quy định mà giữ số tiền này để sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Bùi Văn Đức và Bùi Lý Hùng (từ trái qua phải). Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Sau khi giao hàng và thu tiền từ khách, các bị can không nộp số tiền COD về doanh nghiệp mà giữ lại để chi tiêu cá nhân, trả nợ hoặc sử dụng vào những mục đích khác.

Để che giấu khoản tiền thiếu hụt, các bị can sử dụng tiền thu được từ những đơn hàng giao sau để bù vào số tiền đã sử dụng trước đó, tiếp tục duy trì việc đối ứng giữa các đơn hàng.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.