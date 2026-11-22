Cụ thể, các đối tượng, gồm: L.T.H. (SN 1974, trú ở thôn Tân Xuyên) và P.V.K. (SN 1992, trú thôn Ván Ri).

Cơ quan chức năng đọc quyết định lệnh tạm giam đối với L.T.H. - Ảnh: CAQT

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 74H-010.34 do L.T.H. thuê P.V.K. điều khiển qua địa bàn thôn Tân Linh, xã Khe Sanh. Thời điểm này, trên xe chở 87 bình kim loại chứa hơn 2 tấn khí N2O trị giá trên 700 triệu đồng, không có hoá đơn chứng từ hợp pháp.

Thi hành lệnh tạm giam đối với P.V.K. - Ảnh: CAQT

Qua điều tra, các bình khí trên do L.T.H. và P.V.K. nhận vận chuyển từ Lào vào Việt Nam qua đường cửa khẩu phụ Cóc, thuộc xã Đakrông với mục đích lấy tiền công.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.