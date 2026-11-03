Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển hơn 6,5m3 gỗ giáng hương qua biên giới

Chiều 03/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1992) và Trần Thanh Hải (SN 1993, cùng trú phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Các đối tượng chỉ vị trí cất giấu gỗ.

Theo điều tra, vào lúc 7 giờ 30 ngày 03/10/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cùng Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay, Chi Cục Hải quan khu vực IX và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị) phát hiện phương tiện xe ô tô đầu kéo mang BS: 74H-011.38 kéo theo sơ-mi rơ-moóc BS: 74R-003.88 nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế La Lay (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) có dấu hiệu nghi vấn.

Lái xe là Trần Thanh Hải và Nguyễn Văn Nam là người quản lý phương tiện. Tổ công tác liên ngành khám phương tiện, phát hiện, bên dưới sàn thùng xe rơ-moóc có hầm chứa bí mật, bên trong khoang cất giấu 45 thanh gỗ giáng hương (khối lượng 6,588 m3). Toàn bộ số gỗ giáng hương này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu, Nam khai nhận vận chuyển thuê số gỗ trên cho một đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch, gặp mặt tại Lào, sau đó bàn bạc với Hải là lái xe vận chuyển về Việt Nam với số tiền công 30 triệu đồng.

Các đối tượng cùng tang vật, phương tiện được bàn giao đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Hải và Nam về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Nguyễn Văn Nam (trái) và Trần Thanh Hải (phải) cùng tang vật.