Khởi tố 2 đối tượng vận chuyển gỗ lậu qua biên giới ở Quảng Trị

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Trước đó, lúc 7 giờ 30 phút ngày 3/10, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, lực lượng liên ngành gồm Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay kiểm tra xe đầu kéo mang biển kiểm soát 74H-011.38 kéo sơ mi rơ-moóc 74R-003.88, do Trần Thanh Hải điều khiển, chở Nguyễn Văn Nam, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Qua khám phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện một hầm chứa bí mật dưới sàn thùng sơ mi rơ-moóc, bên trong cất giấu 45 thanh gỗ, khối lượng 6,588m³, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Khoang chứa bí mật cất giấu 45 thanh gỗ. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Bước đầu, Nam khai nhận vận chuyển thuê số gỗ trên cho một người chưa rõ lai lịch, quen tại Lào, sau đó bàn bạc với Hải đưa về Việt Nam để nhận tiền công 30 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế La Lay, cả hai bị lực lượng chức năng phát hiện.

Đối tượng liên quan vụ vận chuyển số gỗ lậu qua biên giới bị khởi tố. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.