Khởi tố 2 đối tượng tuổi teen vác dao ra đường đe dọa người dân để... thể hiện bản thân

Trước đó, vào tối ngày 16/5, với tâm lý muốn “thể hiện”, N và K chuẩn bị dao tự chế, rựa rồi điều khiển xe mô tô đi trên tuyến QL24B. Khi phát hiện 2 người đang điều khiển xe máy đi ngược chiều, N ngồi sau yêu cầu K quay đầu xe để truy đuổi, trên quãng đường khoảng 3km. Trong quá trình truy đuổi, N liên tục cầm rựa và dao tự chế đe dọa, khiến 2 bị hại hoảng sợ, mất khả năng kiểm soát phương tiện, té xe xuống đường và bị thương tích. Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 2 bị hại là 34%.

Sau khi gây án, N và K cất giấu hung khí, rồi đón xe khách vào TP.Hồ Chí Minh nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Sau đó, các đối tượng đã quay về địa phương trình diện và khai nhận hành vi của mình.

Hai đối tượng bị khởi tố.

CQĐT nhận định, hành vi của N và K thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật và coi thường sự an toàn của người khác. Việc điều khiển xe máy tốc độ cao truy đuổi người đi đường, đồng thời sử dụng hung khí đe dọa, không chỉ gây thương tích cho 2 bị hại mà còn tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nguy hiểm đối với những người khác đang tham gia giao thông trên tuyến đường.