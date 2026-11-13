Khởi tố 2 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trên ô tô

Theo tài liệu điều tra, ngày 3/10/2026, Duy điều khiển ô tô BKS 29E-702.xx đón An và Nguyễn Nhật Quang (SN 2004) để tổ chức sử dụng Ketamine ngay trên xe. Các đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn, thay đổi vị trí ngồi và người điều khiển nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khi xe di chuyển trên đường ĐT379, cách vòng xuyến Văn Giang khoảng 200m, tổ công tác liên ngành Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra. Phát hiện Công an, An và Quang bỏ chạy, Duy ở lại trên xe. Lực lượng chức năng thu giữ một túi nilon chứa 0,3016 gam Ketamine và phát hiện 0,437 gam ma túy cùng loại bám dính tại một số vị trí trong xe.

Ngày 12/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Duy và An. Đối với Nguyễn Nhật Quang, cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cơ sở cho thuê xe, doanh nghiệp vận tải tăng cường quản lý phương tiện, xác minh thông tin người thuê; người dân không tiếp tay, tạo điều kiện cho các hành vi liên quan đến ma túy và kịp thời thông báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.