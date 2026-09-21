Khởi tố 2 đối tượng thu thập, mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng. Ảnh: TTXVN phát

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân và tham gia đánh bạc trên mạng. Các đối tượng hoạt động trên Facebook, Telegram và một số hội, nhóm kín, sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu danh tính và giao dịch.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác minh, làm rõ và triệu tập 2 đối tượng là anh em ruột gồm Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương (cùng sinh năm 1993, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Qua kiểm tra các thiết bị điện tử, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động và 1 bộ máy tính để bàn. Kết quả trích xuất phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước. Số dữ liệu trên thuộc nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp; chứa nhiều trường thông tin cá nhân như họ tên, ngày, tháng, năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp...

Theo kết quả điều tra ban đầu, các dữ liệu được thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Để che giấu hoạt động, đối tượng sử dụng các tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Nguyễn Hưng Trung Phương về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 và tội “Đánh bạc”, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015; khởi tố Nguyễn Hưng Nam Phương về tội “Đánh bạc”, quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, vụ việc trên không chỉ cho thấy tình trạng mua bán trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng mà còn đặt ra yêu cầu mỗi người phải chủ động hơn trong việc bảo vệ thông tin của chính mình. Cần hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội và các nền tảng không cần thiết; cảnh giác khi truy cập đường link, mã QR hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc; tăng cường bảo mật tài khoản và không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin tài chính cho người khác.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng. Ảnh: TTXVN phát

Khi phát hiện dấu hiệu thông tin cá nhân bị thu thập, sử dụng trái phép hoặc nhận được các yêu cầu đáng ngờ liên quan đến tài khoản, dữ liệu cá nhân, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý.