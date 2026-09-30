Khởi tố 2 đối tượng thu 9,5 triệu đồng chuyến xe cứu thương tại Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú tại phường Hạc Thành) lái xe cứu thương và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú tại phường Tĩnh Gia), sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 14/8, Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn.

Đối tượng Võ Đại Trường Lâm (trái) và Lê Trọng Hải Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH.

Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh (đóng giả nhân viên y tế) tham gia vận chuyển.

Sau khi đón bệnh nhân và người nhà, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến vận chuyển gồm: tiền xe vận chuyển 1 triệu đồng/lượt, tiền thuê máy thở 1 triệu đồng/ngày, tiền thuê máy hút đờm 300 nghìn đồng/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm.

Khi nào trả lại máy sẽ gửi trả lại tiền cho gia đình bệnh nhân, tổng số tiền là 5,3 triệu đồng. Ngoài ra, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với giá 600 nghìn đồng/chai.

Tin tưởng các đối tượng, gia đình bệnh nhân đã đồng ý mua 7 lọ thuốc, với số tiền 4,2 triệu đồng (cao hơn khoảng 20 lần so với giá thuốc bán trên thị trường). Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã phải thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Võ Đại Trường Lâm và Lê Trọng Hải Anh có sự bàn bạc, thống nhất trong việc thu tiền và phân chia số tiền thu được.

Hình ảnh chiếc xe cấp cứu và người mặc đồ nhân viên y tế liên quan vụ việc người nhà phản ảnh lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, đầu tháng 9 vừa qua, tại Thanh Hóa xảy ra vụ việc khiến người nhà bệnh nhân bức xúc vì phải trả 9,5 triệu đồng tiền vận chuyển và tiền thuốc để đưa bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, trong khi quãng đường di chuyển chỉ dài 16 km.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và xác định chiếc xe cấp cứu cùng nhóm người thực hiện dịch vụ trên không thuộc bệnh viện. Cơ quan công an cũng đã triệu tập 3 người liên quan đến vụ việc.