Khởi tố 2 đối tượng tạo vỏ bọc thuốc lá điện tử để mua bán ma túy

Ngày 6/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tài Minh (SN 2005) và Vũ Quốc Công (SN 1991), cùng trú tại phường Hạc Thành, về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Các đối tượng cùng tang vật liên quan tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 28/10, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại thôn Hà Ngọc, tổ công tác Công an xã Hà Trung đã bắt quả tang Nguyễn Tài Minh đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 điếu Pod Chill.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an làm rõ đối tượng đồng phạm là Vũ Quốc Công.

Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định, 2 điếu Pod Chill bị thu giữ có chứa các chất ma túy MDMN-4en-PINACA và MDMB-BUTINACA. Các chất này cùng với Etomidate là các chất ma túy đã được đưa vào danh mục cấm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, các đối tượng đã cố tình lợi dụng vẻ ngoài bắt mắt và hương vị đa dạng của thuốc lá điện tử để che giấu ma túy, hòng lôi kéo người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân tuyệt đối không sản xuất, mua bán, tàng trữ hay sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào. Thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục siết chặt kiểm tra, chủ động đấu tranh triệt phá các hành vi núp bóng thuốc lá điện tử, thực phẩm, đồ uống để che giấu ma túy, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.