Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ hành vi đăng tải, phát tán các video liên quan của Phan Hiếu Thịnh (sinh năm 2002), trú tại TP Hồ Chí Minh.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các video đăng tải trên tài khoản Facebook “Thành Lê Lai” có nội dung xuyên tạc, sai sự thật. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định Phan Tấn Thành là người tạo lập và sử dụng tài khoản này.

Phan Tấn Thành khai đã tự quay video và đăng tải lên mạng xã hội. Những nội dung trong các video do đối tượng tự tưởng tượng, bịa đặt, không có thật. Mục đích của việc đăng tải là tạo sự chú ý, thu hút người xem, phục vụ hoạt động kinh doanh trên mạng.

Đối tượng Phan Tấn Thành tại cơ quan điều tra.

Đối với Phan Hiếu Thịnh là đối tượng quản lý, sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini”, tên định danh @haohanminivietnam; theo kết quả xác minh, tài khoản này đăng tải nhiều video có hình ảnh, phát ngôn của Phan Tấn Thành; đồng thời có các video sử dụng lời lẽ thách thức, đe dọa, bịa đặt, sai sự thật.

Phan Hiếu Thịnh khai khoảng tháng 9-2026 đã theo dõi tài khoản Facebook “Thành Lê Lai Q1”, tải các video về điện thoại rồi sử dụng tài khoản TikTok “Hảo Hán Mini” đăng tải lại, kèm theo các tiêu đề liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, các video thu hút hàng chục nghìn lượt xem, có video đạt hơn 150.000 lượt xem.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Phan Hiếu Thịnh có dấu hiệu của tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Phan Hiếu Thịnh tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan chức năng, việc lấy danh nghĩa kể chuyện, nêu quan điểm cá nhân hay sản xuất nội dung trên mạng xã hội không thể được sử dụng để biện minh cho hành vi cố ý tạo dựng, phát tán thông tin bịa đặt, xâm phạm uy tín của tổ chức, danh dự và quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân. Người trực tiếp đăng tải cũng như người tiếp tục phát tán nội dung vi phạm đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo quy định pháp luật.