Khởi tố 2 đối tượng nhiều tiền án, trộm xe máy trên đường nội đồng ở Hưng Yên

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Trước đó, ngày 15-9, Công an phường Vũ Phúc tiếp nhận đơn trình báo của anh H.V.I (sinh năm 1982, trú tại phường Vũ Phúc). Anh H.V.I trình báo về việc, khoảng 16h15' ngày 7.8, anh để xe máy tại vệ đường nội đồng thuộc tổ dân phố số 2, phường Vũ Phúc xuống ruộng nhà mình để kiểm tra lúa. Sau khi xong việc, anh H.V.I đi đến vị trí để xe thì không thấy xe máy của mình đâu, anh nghĩ do người quen giấu chiếc xe máy của mình nên đi bộ về nhà.

Tối 7-8, anh H.V.I bị ốm nên đến bệnh viện để điều trị, đến ngày 15-9, về nhà anh hỏi mọi người nhưng không ai biết xe máy ở đâu.

Xác định chiếc xe máy của mình bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy cắp nên anh H.V.I đến Công an phường Vũ Phúc trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vũ Phúc đã khẩn trương xác minh, xác định Phan Văn Hưng (sinh năm 1989, trú tại phường Trần Lãm) và Phạm Trung Kiên (sinh năm 1990, trú tại xã Lê Lợi) là 2 đối tượng có nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy nói trên.

Công an phường Vũ Phúc đã triệu tập 2 đối tượng Hưng và Kiên đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, Hưng và Kiên đã khai nhận hành vi trộm cắp chiếc xe của anh H.V.I ngày 7.8.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Hưng và Phạm Trung Kiên về hành vi trộm cắp tài sản. Đáng nói, cả hai đối tượng đều có nhiều tiền án về các tội: cướp tài sản, trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Báo Lao Động Xem link nguồn