Khởi tố 2 đối tượng nhiều lần xâm hại trẻ em

Ngày 18.10, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam B.V.T. (53 tuổi) và B.T.T.H. (22 tuổi), cùng trú tại xã Đại Phúc, về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2020 đến năm 2023, B.V.T. nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu L. (tên đã được thay đổi), cùng trú tại xã Đại Phúc (Thái Nguyên).

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cũng theo hồ sơ vụ án, từ năm 2022 đến tháng 8.2026, B.T.T.H. nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cùng nạn nhân.

Đến tháng 10.2026, cháu L. đến cơ quan công an trình báo sự việc. Cơ quan chức năng sau đó tiến hành điều tra, xác minh các hành vi liên quan.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.