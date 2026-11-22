Cơ quan công an làm việc với đối tượng Lê Thanh Tuấn. Ảnh: Anh Tầm.

Trong quá trình điều tra xác định: Vào năm 2005, mặc dù biết 2 thửa đất diện tích khoảng 11.000m2 tọa lạc tại ấp Bãi Thơm, xã Bãi Thơm (nay là đặc khu Phú Quốc) của ông B.V.Đ và bà B.T.T.L là đất rừng nhưng Lê Thanh Tuấn vẫn đồng ý mua với giá 400 triệu đồng.

Đến khoảng tháng 6/2022, qua người môi giới, ông N.V.T. (ngụ TP.Hà Nội) đến gặp Tuấn tại Phú Quốc thì được giới thiệu 2 thửa đất trên có giấy xác nhận nguồn gốc, đã được rời ra khỏi ranh rừng, có thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, Tuấn muốn bán nên dẫn ông T. đi xem đất thực tế và hai bên bàn bạc thống nhất giá trị chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất trên với giá 16 tỷ đồng.

Sau khi thoả thuận xong, ông T. đã chuyển vào tài khoản của Tuấn 9,5 tỷ đồng và tài khoản của Vũ Đình Quang (SN 1972, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) 6,5 tỷ đồng. Giữa Tuấn và Quang có thỏa thuận về việc làm xác nhận, nhận tiền.

Trước đó, Quang đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi mua đất của Tuấn, ông T. đã đem bán 2 thửa đất trên cho người khác thì bị phát hiện và tố giác đến cơ quan Công an.

Qua xác minh, UBND đặc khu Phú Quốc có văn bản xác định toàn bộ diện tích 2 thửa đất nói trên là đất rừng thuộc quyền quản lý của Nhà nước.