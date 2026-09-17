Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo tại dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung

Chiều 17/9, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Mai (SN 1974, trú tại thôn Đoài, xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội) và Phan Thùy Linh (SN 1983, trú tại thôn Đại Độ, xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án nhà ở CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc, TP. Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026, Phạm Thị Mai đưa ra thông tin gian dối về việc “chắc chắn mua được”, “cam kết trúng 100%” các căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung. Từ những thông tin này, Mai nhận tiền đặt cọc của khách hàng.

Đối tượng Phan Thùy Linh (đứng giữa) và Phạm Thị Mai (thứ hai từ phải sang) tại cơ quan điều tra

Cơ quan Công an xác định, Phan Thùy Linh có hành vi móc nối, liên hệ với bên kinh doanh đặt cọc mua căn hộ để bán lại. Tuy nhiên, cả Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh đều không có mối quan hệ với chủ đầu tư và cũng không đặt cọc mua căn hộ tại dự án.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ số tiền nhận cọc từ khách hàng đã bị các đối tượng chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội phê chuẩn.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý từ chủ đầu tư hoặc cơ quan chức năng khi giao dịch, mua bán bất động sản. Người dân cần cảnh giác trước những lời hứa hẹn “bao trúng”, “suất ngoại giao”, nhất là khi được yêu cầu đặt cọc để bảo đảm quyền mua căn hộ. Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân chủ động tìm hiểu, xác minh thông tin trước khi giao tiền và thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong giao dịch.